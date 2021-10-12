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Общество

Более 6 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19

12.10.2021 07:45|ПсковКомментариев: 1

111 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса 11 октября, всего – 6 075. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

Первым компонентом вакцины от коронавируса вчера привились 960 человек (всего – 188 493), вторым – 844 (179 620). Использовано 76,6% поступившей вакцины.

«Почти тысяча новых вакцинированных за сутки! Рассчитываю, что мы вернемся к летней динамике прививочной кампании. Сейчас это имеет принципиальное значение», - добавил глава региона.

Напомним, за все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 52 926 человек, избавились от инфекции 45 013 пациентов.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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