Комету Чурюмова-Герасименко запечатлел псковский астроном-любитель

Короткопериодическую комету Чурюмова-Герасименко (67/P) сфотографировал псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимок, сделанный в деревне Черняковицы Псковского района ночью 11 октября, опубликован в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

«Данная комета была изучена с помощью спускаемого аппарата "Филы". Данные о характеристиках ядра кометы в настоящее время уточняются по результатам экспедиции космического аппарата "Розетта". Ядро имеет неправильную форму, и в первом приближении может быть описано как состоящее из двух скрепленных между собою частей. Размеры этих фрагментов оцениваются как 4,1×3,2×1,3 км (бо́льшая часть) и 2,5×2,5×2,0 км (меньшая часть), объем — в 25 км³. Такая форма связана с происхождением кометы в результате слияния двух других небесных тел. Части кометы образовались по отдельности, после чего столкнулись между собой», - рассказал Петр Митрофанов.