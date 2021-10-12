Общество

В российских городах модернизируют ливневки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поручил Минстрою до 15 октября представить предложения по модернизации ливневых канализаций в городах. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера.

«Модернизация ливневых канализаций в городах — это актуальный вопрос, который обсуждался в рамках совещания у заместителя председателя правительства. До поступления материалов от Минстроя говорить о конкретных мероприятиях преждевременно», — сказали «Известиям» в аппарате Марата Хуснуллина.

В Минстрое сообщили, что строительство ливневок следует синхронизировать с благоустройством территорий, развитием дорожного хозяйства, реконструкцией очистных сооружений.

«На данный момент Минстрой ведет проработку предложений по реализации мероприятий, направленных на модернизацию ливневой канализации. Предложения будут разработаны и представлены в правительство РФ в установленный срок», — сказали в министерстве.

Ливневая канализация почти во всех городах России требует модернизации. В числе главных проблем — отсутствие очистки стоков, недостаточная пропускная способность канализации, а в некоторых населенных пунктах ливневки нет вообще, рассказала руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

На ремонт ливневой канализации в крупных городах в течение двух-трех лет может потребоваться не менее 250 млрд рублей, оценил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Учитывая степень износа ливневых канализаций во многих городах от 60 до 90%, только в 100 крупных агломерациях России на их модернизацию нужно потратить порядка 500 млрд рублей, отметил в свою очередь председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.