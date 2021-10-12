Общество

В Росгвардии предложили ужесточить правила получения разрешения на оружие

В Росгвардии предложили ужесточить правила получения разрешения на оружие, сообщает РБК со ссылкой на портал проектов нормативно-правовых актов.

По новому законопроекту тех, кто хочет получить лицензию, смогут проверять МВД и ФСБ. Они откажут в разрешении на оружие, если посчитают, что его выдача повлечет угрозу общественной безопасности.

В случае принятия закона лицензию на покупку оружия не смогут получить граждане, «в отношении которых по результатам проверки <...> вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». После проверки также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.

Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, такие ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.

Изменения предлагают внести в Федеральный закон об оружии. Поскольку для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия также предлагает изменить Федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».