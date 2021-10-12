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Общество

Невельчанин погасил долги после запрета выезда из страны

12.10.2021 12:08|ПсковКомментариев: 1

Ограничение выезда за границу побудило невельчанина полностью погасить кредитные и налоговые долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мужчина задолжал более 80 тысяч рублей. Однако он не спешил погасить долги. Тогда приставы направили запросы во все регистрирующие органы. После ответа сотрудники службы вынесли обращения на счета, запреты и ограничения в отношении мужчины и его имущества. Кроме того, побуждающей мерой для должника стало вынесение постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны.

У невельчанина появились планы на поездку за границу, поэтому ему пришлось оперативно найти необходимую сумму и погасить долги.

Теги: #невельский район #приставы #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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