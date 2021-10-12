Общество

Более 100 проверок сохранности оружия провели псковские росгвардейцы

Более 100 проверок обеспечения сохранности гражданского оружия провели псковские росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы организовали 114 проверок с 4 по 10 октября. За это время они выявили 25 административных правонарушений и изъяли 7 единиц гражданского оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуг». При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.