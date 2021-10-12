Общество

Прокурор и омбудсмен обсудили защиту прав псковичей в трудовой сфере при ковид-запретах

Прокурор Псковской области Иван Грибов и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов обсудили вопросы защиты прав граждан в трудовой сфере, связанные с введением различного рода ограничений в связи с противодействием распространению коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека.

Также речь шла о восстановлении прав граждан, которые пострадали от некачественно оказанной медицинской помощи и здоровью которых причинен серьезный вред.

Псковский омбудсмен озвучил основные данные своего ежегодного доклада о ситуации с соблюдением прав жителей региона в 2020 году, рассказал об актуальных проблемах, которые обозначены в заявлениях и жалобах граждан за 9 месяцев текущего года.

А Иван Грибов проинформировал омбудсмена о результатах работы органов прокуратуры в 2021 году и принимаемых мерах прокурорского реагирования на нарушение закона со стороны органов власти разных уровней и должностных лиц, о взаимодействии с правозащитными институтами, а также о повышении эффективности прокурорского надзора.

После анализа жалоб Дмитрий Шахов попросил Ивана Грибова дополнительно провести проверку и принять меры, направленные на пресечение необоснованных отказов в возбуждении как административных, так и уголовных дел, на допускаемую волокиту при их производстве, что в ряде случаев приводило к истечению сроков давности. Уполномоченный по правам человека считает, так нарушаются фундаментальные права граждан, и виновных в этом необходимо привлечь к ответственности.