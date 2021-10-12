Общество

Фрагмент туманности на расстоянии 7500 световых лет от Земли сфотографировал пскович

Фрагмент туманности IC 1805 «Сердце» удалось сфотографировать псковскому астроному-любителю Петру Митрофанову. Фотографию он разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Как рассказал Петр Митрофанов, «Сердце» — эмиссионная туманность, которая находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли.

Фотография была сделана на камеру QHY8L, телескоп SWBKP25012. 80 кадров по 5 минут, 8 - 9.10.2021 и 10-11.10.2021.