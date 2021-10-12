Общество

Псковичей предупредили о приближении самых бессолнечных дней

Октябрь в этом году будет достаточно спокойным, до конца месяца ожидаются небольшие дожди, осадки в виде снега пока не прогнозируются. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Осадки будут, они пройдут промежутками в отдельные дни, но преимущественно в виде дождя. Как раз в ближайшие даты, с 13 по 15 октября, по всей области пройдут небольшие дождики, а после этого температурный фон станет пониже», - сказала Тала Нещадимова.

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По ее словам, в октябре ночные температуры воздуха будут находиться в диапазоне от -4 до +3 градусов, а дневные, в зависимости от того, насколько интенсивно будет светить солнце, будут колебаться от +5 до +10 и от +8 до +13 градусов.

«Снег мы пока не видим. Все, конечно, может измениться, но до середины третьей декады он не просматривается», - продолжила синоптик.

Тала Нещадимова также напомнила, что в конце октября - начале ноября жителей Псковской области традиционно ожидают самые бессолнечные дни.

Ранее сообщалось, что ноябрь в этом году будет достаточно холодным, переходным к зимним процессам месяцем, возможно выпадение первого снежного покрова.