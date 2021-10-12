Псковичей предупредили о приближении самых бессолнечных дней

Октябрь в этом году будет достаточно спокойным, до конца месяца ожидаются небольшие дожди, осадки в виде снега пока не прогнозируются. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По ее словам, в октябре ночные температуры воздуха будут находиться в диапазоне от -4 до +3 градусов, а дневные, в зависимости от того, насколько интенсивно будет светить солнце, будут колебаться от +5 до +10 и от +8 до +13 градусов.
«Снег мы пока не видим. Все, конечно, может измениться, но до середины третьей декады он не просматривается», - продолжила синоптик.
Ранее сообщалось, что ноябрь в этом году будет достаточно холодным, переходным к зимним процессам месяцем, возможно выпадение первого снежного покрова.