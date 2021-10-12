Общество

На социальную поддержку россиян направят более 40 трлн рублей

На социальную поддержку граждан России в ближайшие три года будет направлено порядка 41,5 триллионов рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«В три предстоящие года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 трлн рублей», — приводит слова главы государства URA.RU.

В своем обращении Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры социальной поддержки граждан в условиях повышенной инфляции в течение месяца. «В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время», - цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, президент, выступая перед депутатами Госдумы восьмого созыва, заявил о том, что материнский капитал в России следует индексировать не по прогнозной, а по фактической инфляции.