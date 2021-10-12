Общество

Михаил Ведерников поздравил с 70-летием директора центра «Патриот»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил директора псковского военно-патриотического центра «Патриот» Анатолия Мультаха с 70-летием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор поблагодарил Анатолия Мультаха за активную общественную работу, а также за усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. Затем за большой личный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи Михаил Ведерников вручил руководителю центра почетную грамоту губернатора Псковской области.

Напомним, военно-патриотический центр «Патриот» создан в 2004 году. В учреждении проводится обучение, воспитание детей и молодежи по дополнительным общеобразовательным программам. Одним из ключевых направлений деятельности центра является патриотическое воспитание подростков через образовательную и досуговую деятельность, во взаимодействии с образовательными учреждениями и воинскими частями, ветеранскими организациями, военно-патриотическими союзами и обществами. В 2017 году на базе учреждения создано первое в регионе отделение Юнармии. В настоящее время в 17 патриотических клубах центра обучается 1080 человек.