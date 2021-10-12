Общество

Благотворительная организация раздает еду нуждающимся псковичам

Благотворительная организация «Домой» раздает нуждающимся еду в Пскове. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

«Вчера провели прием. Людей приходит все больше и с разными проблемами. Раздали 9 наборов еды, и 3 человека обратилось за доврачебной консультацией. Спасибо всем волонтерам и кто жертвует», - говорится в сообщении.

Благотворительная организация «Домой» начала свою деятельность в июне 2020 года с участия в проекте раздачи еды нуждающимся людям. Также благотворители стали реализовывать проект по реабилитации бездомных (помощь с восстановлением документов, с направлением в медицинские учреждения, с решением жилищного вопроса, поиск подходящей вакансии).

Телефон для обратной связи: +7-911-894-68-48.