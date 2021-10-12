Общество

Псковский губернатор призвал проработать вопрос с вызовом врачей на дом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал усилить работу с обращениями граждан, которые касаются вызова врача на дом и ПЦР-тестирования, чтобы все нуждающиеся в медицинской помощи получали ее в сжатые сроки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона во вторник, 12 октября, провел рабочую встречу с первым заместителем Верой Емельяновой, руководителем территориального Роспотребнадзора Александром Нестеруком и председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Основное внимание уделили эпидемиологической обстановке в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной, динамика распространения COVID-19 - высокой, подчеркнул губернатор.

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Марина Гаращенко заметила, что среди заболевших большое число тяжелых, запущенных случаев. В связи с этим в областной инфекционной больнице увеличено количество реанимационных коек. В целом, коечный фонд расширен до 944 мест. Задействованы мощности не только Псковской областной инфекционной больницы, но и Великолукской и Псковской межрайонных больниц, а также Новосокольнической, Стругокрасненской и Порховской межрайонных больниц.