Финалистки конкурса красоты поучаствовали в титульной фотосессии в Пскове

Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков - 2021» поучаствовали в титульной фотосессии в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
Александра Монакова
Александра Монакова
Алина Нестерова
Алина Нестерова
Анастасия Маленкина
Анастасия Маленкина
Анастасия Петрова
Анастасия Петрова
Анастасия Солдатова
Анастасия Солдатова
Анна Иванова
Анна Иванова
Валерия Прокофьева
Валерия Прокофьева
Дарья Пушкина
Дарья Пушкина
Дарья Холмова
Дарья Холмова
Диана Агеева
Диана Агеева
Диана Смородина
Диана Смородина
Елена Захарова
Елена Захарова
Елизавета Шипилина
Елизавета Шипилина
Инна Ли
Инна Ли
Ксения Богданова
Ксения Богданова
Ксения Давыдова
Ксения Давыдова
Наталья Рысева
Наталья Рысева
Софья Шашкова
Софья Шашкова
Команда фотосессии: фотограф Татьяна Родина, руководитель бьюти-направления Марина Тращенкова. Локация съемки - модельное агентство DIVA MODELS.
Бьюти-команда проекта:
Все фотосессии проводятся с соблюдением норм и правил, действующих на территории региона. Финальное шоу конкурса красоты состоится 14 ноября на сцене БКЗ филармонии. Билеты уже в продаже.