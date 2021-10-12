Общество

В России предложили сократить максимальный срок выполнения теста на COVID-19

До 24 часов предложил сократить максимальный срок выполнения теста на коронавирус Роспотребнадзор. На данный момент срок получения результатов теста на коронавирус составляет 48 часов.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», - говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее о необходимости сократить этот срок заявляла вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.