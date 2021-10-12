Общество

Условия перевода школьников на дистанционное обучение назвали в Роспотребнадзоре

Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано», - приводит ее слова РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что с 4 по 10 октября в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения допобразования были переведены на дистанционное обучение. Это учреждения образования в городе Пскове и районе, Великих Луках и районе, а также в райцентрах - Дедовичах, Стругах Красных, Порхове, Острове, Опочке, Себеже, Бежаницах, Усвятах, Невеле и Новосокольниках.