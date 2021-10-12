Общество

Архив опубликовал ведомость о числе ремесленников в Пскове в XIX веке

Государственный архив Псковской области опубликовал ведомость городской полиции о числе ремесленников в Пскове в 1864 году. Документ размещен в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

По данным на 1864 год, в Пскове у мастеров насчитывалось 183 ученика. Наибольшее их количество было у сапожников, портных и кузнецов. При этом иногда самих мастеров было меньше, чем тех, кто перенимал у них опыт. Так, на 27 сапожников приходилось 49 «продолжателей традиций», а на 21 портного — 22 ученика.

«Знаете, кого было больше всего в Пскове в то время? И у них, кстати, не было учеников! Извозчиков! 186 человек! Одним словом, увлекательнейшее занятие — изучение архивных документов», - добавили в учреждении.