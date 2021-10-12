Общество

Осень перестает быть золотой в Европейской части России – синоптики

Осень перестает быть золотой в Европейской части России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Небо стало затягивать облаками. Самые плотные сформировались над самым западным регионом – в Калининграде днем даже прошел дождь. Сегодня дождевая облачность уже накроет всю западную половину Русской равнины. Но завтра погода станет хуже. Вихрь прорвется на юго-запад европейской территории России. В результате дожди резко усилятся, и местами может выпасть без малого половина октябрьского объема влаги», - говорится в сообщении.

Вторжение циклона повлияет и на температурный режим в европейской части России, где начнется похолодание.

«Правда, оно будет вполне умеренным. По-настоящему прохладная погода придет только в северные регионы: здесь в выходные только 0...+5°С. А вот в средней полосе столбики термометров будут колебаться около отметки +10°С, что немного выше нормальных показателей. А на юге местами воздух может прогреваться и до +20°С», - добавили синоптики.