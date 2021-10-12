Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации питания школьников, сообщается на сайте ведомства.

«В документе реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли. В методических рекомендациях предложены варианты базового меню для разработки региональных типовых меню, учитывающих территориальные, национальные и другие особенности питания населения», - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор рассказал, как правильно кормить школьников. Так, следует рационально распределять калорийность блюд по приемам пищи, из расчета, что завтрак должен составлять 20-25% от суточной калорийности, обед - 30-35%. Рекомендуется включить в меню блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, а также продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, лакто-и бифидобактериями.

«Не включайте в меню основного питания и ассортимент дополнительного питания детей продукты и блюда, являющиеся источником легкоусвояемых углеводов (конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манная каша, манники); продукты, являющихся источником скрытой соли (колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и соленья), а также продукты с усилителями вкуса и красителями», - отметили в Роспотребнадзоре.

Для включения в меню необходимо выбирать технологические карты из сборников блюд для детского питания. «Обратите внимание, что технология приготовления блюд, изложенная в технологических картах, соответствует технологической оснащенности пищеблока», - указали в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор призвал правильно формировать меню горячих завтраков: в обязательном порядке включать горячее блюдо (кашу, запеканку, творожные или яичные блюда) и горячий напиток (чай, какао, кофейный напиток), дополнять завтрак продуктами - источниками витаминов, микроэлементов и клетчатки (овощи, фрукты, ягоды).