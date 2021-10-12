Общество

Вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения COVID-19 – вирусолог

Вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения COVID-19, так как это два разных вируса, и соответственно, для защиты требуется два разных препарата. Об этом заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

«При вакцинации в организм человека вводят антитела, и иммунная реакция формируется на тот антиген, который ввели, — подчеркнул эксперт. — Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса».

Виктор Зуев отметил, что в том числе по этой причине весь мир с таким вниманием наблюдает за тем, какие новые штаммы коронавируса появляются. Необходимо убедиться, работают ли против них существующие вакцины, созданные под определенные варианты вирусов, пишет газета «Известия».

«У каждого нового штамма что-то усиливается. Дельта-штамм, например, более патогенный, чем штамм Альфа, который появился в конце 2019 года. Поэтому все мы вздохнули с облегчением, когда наш директор (глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, —ред.) заявил, что "Спутник V" эффективен против штамма Дельта», — уточнил эксперт.

Вирусолог также отметил, что после прививки от гриппа рекомендует подождать как минимум две-три недели, прежде чем вакцинироваться от коронавируса. Последствия единовременного введения обеих вакцин еще изучаются.