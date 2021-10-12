Общество

Профсоюзы договорились о взаимной поддержке с порховским маслосырзаводом

Представители облсовпрофа договорились о совместной работе и взаимной поддержке с порховским маслосырзаводом во время встречи руководства предприятия с лидерами профсоюзного движения региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В разговоре приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, его заместитель Андрей Стегний и председатель Псковской областной организации профсоюза работников АПК РФ Елена Васильева. Со стороны ОАО «Маслосырзавод "Порховский"» во встрече принял участие генеральный директор Александр Константинов.

Основной темой для обсуждения стало развитие социального партнерства. На предприятии успешно работает первичная профсоюзная организация, но на сегодня не все сотрудники вовлечены в профсоюзную жизнь, в связи с чем есть поле для укрепления стратегического партнерства во благо трудящихся. Руководитель предприятия всесторонне поддерживает профсоюз, на предприятии введено множество дополнительных социальных гарантий, стабильно индексируется и выплачивается заработная плата, отметили в облсовпрофе.

«Мы со своей стороны усилим информационную работу, доведем информацию об обновленном положении о стимулировании профсоюзных активистов, разъясним порядок предоставления льготных санаторно-курортных путевок в санатории, туристические базы профобъединения и возможность участия в программах лояльности. Рассчитываем, что благодаря совместной, слаженной работе нам удастся дополнительно организационно и кадрово укрепить первичное профсоюзное звено», - оценил итоги работы Игорь Иванов.

Кроме того, он отметил высокое качество продукции завода бренда «Аланталь» и подчеркнул, что ее знают и на территории СЗФО и в центральных регионах России.

«Совсем недавно в рамках партнерских взаимоотношений был открыт магазин "Аланталь" в профсоюзной здравнице "Хилово", и, надо отметить, продукция заслуженно пользуется высокой популярностью у отдыхающих. В планах – участие в совместных выставках, взаимная помощь и продвижение друг друга», – прокомментировал результаты встречи Игорь Иванов.