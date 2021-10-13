Общество

Зарплату до 80 тысяч рублей и печенье предлагают автослесарям в Пскове

Зарплату в 200 тысяч рублей, обучение, инструменты, печенье и бонусы предлагают автослесарям в СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

За год спрос на автослесарей и автомехаников в регионах СЗФО вырос почти в 2 раза – около 3 500 специалистов требуются компаниям и автосервисам Северо-Запада с начала года. Эксперты выяснили, что, кроме роста числа вакансий, а значит, и спроса на работников компании, кратно повысили предлагаемую зарплату.

В среднем автомеханикам СЗФО сейчас предлагают зарплату в размере около 75 тысяч рублей, что на 25% больше, чем в других регионах России. При этом высокие зарплаты готовы предложить не только петербургские компании, но и мурманские, архангельские, карельские, калининградские и другие.

В компаниях предлагают обучение и курсы для кандидатов с небольшим стажем, чистые и отапливаемые боксы, инструменты, спецодежду. У части компаний есть душ для работников, а также предусмотрены чай, кофе, печенье, фрукты, компенсация фитнеса и медуслуг, а также другие бонусы. Интересно, что раньше такие расширенные условия чаще всего можно было встретить для офисных работников в IТ-сфере или маркетинге.

Например, автомеханик может получить до 200 тысяч рублей на руки в Санкт-Петербурге, шиномонтажник — до 125 тысяч рублей.

Автослесарь в Пскове может заработать до 80 тысяч рублей на руки, а автомеханик по ремонту топливной аппаратуры - от 60 тысяч рублей на руки.