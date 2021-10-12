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Общество

В России собираются проверять школьников на курение

13.10.2021 10:09|ПсковКомментариев: 0

Проверять детей в школах на курение смокелайзером предложила вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, проверку на употребление никотина предложили осуществлять на медосмотрах. Проработать этот вопрос поручили Минздраву, передает РБК.

«Минздраву проработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — сказала Голикова.

Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующему законодательству, продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

Теги: #школа #дети #сигареты
Источник: Псковская Лента Новостей
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