Общество

Практики здоровьесбережения рассмотрели в псковском облсовпрофе

Практики здоровьесбережения рассмотрели участники заседания президиума Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Основными темами для обсуждения, кроме практик работы по здоровьесбережению, стали итоги проведенных мероприятий в рамках Всемирного дня коллективных действий 7 октября, а также работа в рамках коллективно-договорной кампании в профсоюзе.

«Отмечаю большую проделанную работу областной организации по всем перечисленным направлениям. Охват по коллективным договорам за два месяца увеличен на 13,7%, а значит, работники образования стали более защищены и вовлечены в профсоюзную жизнь», - рассказал Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа выразил уверенность в том, что в ближайшее время сотрудникам профсоюза удастся охватить коллективными оговорами все образовательные учреждения. Затем участники заседания уделили внимание реализуемым профобъединением спортивно-оздоровительные мероприятиям. Речь шла о льготах на посещение фитнес-залов, бассейнов, спа-комплексов, о соревнованиях трудовых коллективов по футболу и финской ходьбе.

«В здоровом теле - здоровый дух! Мы должны быть здоровыми, у нас впереди очень много работы во благо людей труда!» – заключил Игорь Иванов.