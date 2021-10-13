Заболеваемость ОРВИ и гриппом уменьшилась в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Псковской области уменьшилась на 14,11% за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Так, заболеваемость составила 79,01 на 100 тысяч населения. Всего зарегистрировано 4 947 случаев заболевания.
Роспотребнадзор фиксирует заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 30,99%, превышение эпидпорога регистрируется 20 неделю подряд.
По Псковской области превышение зарегистрировано в возрастных группах:
В областном центре, по сравнению с предыдущей неделей, случаев заболевания стало на 16,97% меньше (123,51 на 100 тысяч населения).
По городу Пскову превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах:
Ранее сообщалось, что из-за гриппа и ОРВИ закрыты две школы в Псковской области.