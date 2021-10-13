Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом уменьшилась в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Псковской области уменьшилась на 14,11% за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, заболеваемость составила 79,01 на 100 тысяч населения. Всего зарегистрировано 4 947 случаев заболевания.

Роспотребнадзор фиксирует заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 30,99%, превышение эпидпорога регистрируется 20 неделю подряд.

По Псковской области превышение зарегистрировано в возрастных группах:

0-2 года – на 17,41%; 457,66 на 100 тысяч населения;

15 лет и старше – на 78,7%; 44,85 на 100 тысяч населения.

В областном центре, по сравнению с предыдущей неделей, случаев заболевания стало на 16,97% меньше (123,51 на 100 тысяч населения).

По городу Пскову превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах:

0-2 года – на 6,03 %; 697,5 на 100 тысяч населения;

от 15 лет и старше – на 65,72 %; 72,4 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что из-за гриппа и ОРВИ закрыты две школы в Псковской области.