Общество

Родители более 80 тысяч детей в Псковской области получили «школьную» выплату

Жители Псковской области могут подать заявку на «школьную» выплату в размере 10 тысяч рублей в срок до 31 октября. Данную выплату в регионе уже успели получить родители более 83 тысяч детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой поддержать семьи, в которых есть дети-школьники, и выплатить им перед началом нового учебного года по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет.

«Большинство псковских семей уже воспользовались этой господдержкой и получили деньги. Тем, кто еще не оформил "школьную" выплату, надо поторопиться и сделать это до 1 ноября. Заявление можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда», - отметили в ОПФР.

Напомним, что согласно указу президента*, единовременная выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Также, если инвалиду исполнилось 18 лет, но он недееспособен, то родители или законные представители имеют право подать заявление и получить деньги.

Выплата осуществляется на каждого ребенка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

*Указ президента от 02.07.2021 №396, постановление правительства от 12.07.2021 №1158