Общество

Коронавирус унес жизнь еще одного священника в Псковской области

Сегодня, 13 октября, на 84 году жизни от коронавирусной инфекции скончался настоятель храма Архистратига Божия Михаила деревни Мельницы Псковского района протоиерей Георгий Ушаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии!» - говорится в сообщении.

Отпевание отца Георгия Ушакова состоится в пятницу, 15 октября, в храме Архангела Михаила города Пскова. Начало литургии в 9.30, отпевание в 11.00. 15 октября ему бы исполнилось 84 года.

Напомним, из-за коронавируса в октябре скончались клирик подворья Псково-Печерского монастыря Виктор Петров и насельница Снетогорского монастыря монахиня Варсонофия (Морозова). От последствий коронавирусной инфекции умер настоятель храма святых апостолов Петра и Павла на острове имени Белова в Псковском районе иерей Сергий Демидов.