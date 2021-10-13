Общество

Комиссия проверила антитеррористическую безопасность псковских школ

Комиссия управления образования администрации Псковского района посетила школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрация Псковского района

Так, участники комиссии проверили антитеррористическую безопасность, санитарное состояние помещений и питания в образовательных учреждениях.

«В целом, школы и детские сады в Псковском районе соблюдают установленные требования и рекомендации контролирующих органов», - отметили в пресс-службе администрации.

По итогам проверки комиссия дала рекомендации руководству и работникам учреждений:

держать на постоянном контроле антитеррористическую безопасность объектов;

следить за «входными фильтрами» в здания с обязательным соблюдением противоэпидемических и гигиенических мер, санитарных норм во всех помещениях образовательных организаций, строго вести соответствующие журналы;

персоналу пищеблоков в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты;

руководителям учреждений следить за документацией в столовых детских садов и школ.

Плановые и внеплановые проверки будут продолжаться.