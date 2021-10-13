Комиссия проверила антитеррористическую безопасность псковских школ

Комиссия управления образования администрации Псковского района посетила школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрация Псковского района
Так, участники комиссии проверили антитеррористическую безопасность, санитарное состояние помещений и питания в образовательных учреждениях.
«В целом, школы и детские сады в Псковском районе соблюдают установленные требования и рекомендации контролирующих органов», - отметили в пресс-службе администрации.
По итогам проверки комиссия дала рекомендации руководству и работникам учреждений:
Плановые и внеплановые проверки будут продолжаться.