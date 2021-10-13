Общество

В Пскове женщине забыли сообщить о смерти отца в больнице

Псковичке забыли сообщить о смерти отца в областной больнице, зато проинформировали об этом ритуальную компанию. Об этом говорится в обращении, опубликованном 12 октября на сайте губернатора.

Автор обращения просит главу региона разобраться в системе управления областной больницы. Ее дедушка 1949 года рождения поступил в отделение эндокринологии 5 октября. «Состояние было тяжелое, врачи не давали положительных прогнозов, но делали все, чтобы спасти пациента», - отмечается в сообщении. 12 октября матери автора обращения поступил звонок. Звонящий принес соболезнования и представился ритуальной службой.

На вопрос матери, что происходит, мужчина сообщил ей о смерти отца 11 октября. После этого женщина позвонила в отделение эндокринологии областной больницы с просьбой разъяснить ситуацию. Там подтвердили смерть пациента 11 октября в 18.00. «На вопрос, почему ей не сообщили, медперсонал сказал, что дежурный врач забыл это сделать. У меня два вопроса: почему в системе управления областной больницы (эндокринологическое отделение) забывают сообщить родственникам о кончине пациента? Почему происходит утечка персональных данных (статья 137 Ук РФ) в областной больнице?» - спрашивает автор обращения.

Псковская Лента Новостей запросила официальный комментарий в региональном комитете по здравоохранению.