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Общество

Псковичей приглашают на службу в ОМОН и обещают соцгарантии

13.10.2021 17:57|ПсковКомментариев: 0

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ОМОН требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога.

На службу приглашают граждан до 35 лет, не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Сотрудники ОМОН пользуются социальными гарантиями и бесплатным медицинским обслуживанием.

За более подробной информацией обращаться по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.

Теги: #Росгвардия #Псковская область #ОМОН
Источник: Псковская Лента Новостей
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