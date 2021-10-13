Общество

Псковичей приглашают на службу в ОМОН и обещают соцгарантии

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ОМОН требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога.

На службу приглашают граждан до 35 лет, не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Сотрудники ОМОН пользуются социальными гарантиями и бесплатным медицинским обслуживанием.

За более подробной информацией обращаться по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.