Общество

Власти ответили на жалобу жителей засыпанной сажей псковской деревни

Администрация Псковского района прокомментировала ситуацию, которая сложилась в селе Середка. По сообщениям жителей населенного пункта, территорию в радиусе одного километра от местной котельной засыпает сажей из неисправной трубы. Обращение опубликовано в комментариях в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области.

«Живем в Середке, улица Молодежная. Сегодня утром вышли во двор и увидели такую картину! Все во дворе было покрыто толстым слоем черный сажи! И так мы живем 9 месяцев в году, пока топится кочегарка. Подскажите, что делать? Кому бы ни писали - тишина, а дышать этим смогом невозможно. Такое ощущение, что живем рядом с заводом», - написал местный житель.

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Губернатор перенаправил обращение в адрес комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Пока ответ на него дала только администрация района.

«Согласно информации МП "Коммунальные услуги", котельная, располагающаяся на улице Молодежной в селе Середка, отапливается более 30 лет. Дома, которые были построены позже, возводились собственниками с учетом такого соседства в защитной зоне работы котельной», - говорится в ответе.