Общество

Родственников пациента ивановской больницы ищут в Псковской области

Родственников 68-летнего мужчины разыскивают в Псковской области. С 7 октября Януш Орлов находится в лечебном учреждении в городе Иваново. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: носит бороду, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Одет в серый свитер и черные брюки.

В отряде добавили, что мужчина не ориентируется в пространстве.

Тех, кто знает Януша Орлова или его родственников, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.