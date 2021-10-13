Общество

Полиция ждет сообщений о мигрантах в Псковском районе

11 октября по 18 октября 2021 года на территории Псковского района проводится второй этап оперативно профилактической операции «Нелегал-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

Целями проведения данного мероприятия является стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

В случае наличия какой-либо значимой информации по данному направлению деятельности псковичей просят обращаться по телефонам: 676-872, 59-33-00, 676-902.