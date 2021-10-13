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Командование ВДВ поощрит отличившегося при спасении девочки в Пскове офицера

Командование 76-й дивизии и Воздушно-десантных войск примет решение о поощрении и награждении отличившегося офицера гвардейского соединения ВДВ. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в свой выходной день, 10 октября, гвардии майор Алексей Безбородов проводил вместе с семьей, прогуливаясь вдоль набережной реки Великой в центре Пскова.

В этот момент он мельком заметил падение с моста человека, окрикнул тонущего в воде и услышал крики о помощи. Это тонула 12-летняя девочка-подросток, которая упала с моста в реку.

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Медлить было нельзя. Алексей, позвонив в службу спасения, встретил патруль полиции и тут же начал раздеваться, чтобы нырнуть в ледяную воду реки Великой. Сержант полиции Денис Кузьмин первым прыгнул в воду, спас девочку и поплыл к ней в сторону берега, но от холодной воды у него свело ноги и силы стали быстро покидать его, не позволив доплыть до берега. В этот момент к ним на помощь пришел офицер-десантник, который принял у полицейского в воде девочку и помог им всем вместе доплыть до берега, где прохожие приняли тонувшую, и одели в теплую одежду.

Убедившись, что с ребенком все в порядке, Алексей Безбородов оделся и убыл домой.

«Мы вместе нырнули в воду, он чуть раньше, я чуть позже и поплыли к ребенку, - вспоминает офицер. - На половине пути я принял у обессилевшего полицейского девочку и помог им вместе доплыть до берега».

Командование соединения и Воздушно-десантных войск примет решение о поощрении и награждении отличившегося офицера.