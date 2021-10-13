Общество

В гдовской деревне отремонтировали деревянный мост

Жители деревни Яктушино Черневской волости Гдовского района поблагодарили главу волости Любовь Авдейчик и Илью Казака за проявленное к ним внимание и отремонтированный мост. Об этом сообщила районная газета «Гдовская заря».

«Здравствуйте, уважаемая редакция!Мост через реку Черма небольшой, но для всех жителей деревни очень важный, путь через него проходит к колодцу с родниковой водой, а для некоторых жителей деревни, чьи дома стоят на другом берегу реки, это и вовсе единственная возможность перебраться в деревню, например, когда приезжает автолавка. Во время разлива реки мост пришёл в негодность, проходить по нему стало опасно, а временами и просто невозможно. Жители обратились с просьбой о ремонте моста в администрацию волости, и просьба была встречена пониманием», - сообщили жители в письме в газету.

«Большое спасибо Любови Алексеевне и за мост, и за то, что не оставляет без внимания другие наши просьбы, да и вообще проявляет заботу о пожилых и заслуженных жителях деревни», - говорится в обращении.