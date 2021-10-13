Общество

Штат переписчиков в Псковской области вакцинирован на 60%

Штат переписчиков в Псковской области вакцинирован на 60%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников Ведерников в своем инстаграм-аккаунте по итогами встречи с руководителем Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентиной Валиуллиной, на которой обсудили предстоящую Всероссийскую перепись населения.

«К реализации важнейшей государственной задачи мы полностью готовы. Штат из 1131 переписчика вакцинирован на 60%, 190 участков переписи организованы в соответствии с правилами противовирусной безопасности. Основное отличие предстоящей кампании – впервые используется цифровой формат. Заполнить электронную анкету можно на портале Госуслуги уже с 15 октября. Такой инструмент практически исключает дублирование информации и позволяет оперативно обработать все данные. Первые итоги будут известны уже в декабре, а окончательные подведут до конца следующего года», - написал губернатор.

«Предстоящая перепись – одно из ключевых событий десятилетия. Исходя из ее данных мы будем распределять областной бюджет, а федеральный центр – рассчитывать размер помощи регионам. Поэтому все должно быть проведено и организовано на высоком профессиональном уровне, чтобы свести к минимуму возможные недочеты», - сообщил Михаил Ведерников.