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Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно

13.10.2021 22:55|ПсковКомментариев: 0

Tele2 запускает услугу «Яндекс Плюс» для своих клиентов 14 октября. Для новых пользователей первые 60 дней сервис бесплатен, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. Подписчики «Яндекс Плюс» получат доступ к миллионам треков и подкастов, фильмам и сериалам, а также кешбэк баллами.

Запуская партнерскую опцию, Tele2 поддерживает интересы своих абонентов и развивает экосистему полезных продуктов компании. С услугой «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат единую подписку на все сервисы Яндекса. Они смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать музыку и подкасты в умных плейлистах, которые формируются на основе музыкальных предпочтений пользователя.

Также подписчики сервиса будут получать кешбэк баллами и тратить его в сервисах Яндекса: на поездки на такси, заказ билетов, покупки на Яндекс.Маркете, заказ еды в кафе и ресторанах, заправку топливом. Любители кино могут приобретать за баллы новинки проката и смотреть их на любых устройствах. Помимо этого, клиенты сервиса примут участие в специальных акциях, закрытых распродажах и других эксклюзивных мероприятиях.

При первом подключении услуги «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат бесплатный доступ к сервису в течение 60 дней. По окончании этого периода плата за пользование сервисом составит 199 рублей в месяц. Услуга доступна на всех тарифных планах.

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам оператора необходимо подключить услугу для доступа к сервису «Яндекс Плюс» в мобильном приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете. Абоненту придет SMS со специальной ссылкой. Далее следует активировать подписку через номер телефона Tele2, на который подключена услуга. Подробнее о сервисе – на сайте tele2.ru

Теги: #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
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