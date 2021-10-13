Общество

Российских школьников хотят проверить на склонность к насилию

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым принять новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой. Одной из них могут стать социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям.

В документе, который имеется в распоряжении газеты «Известия», отмечается, что благодаря мерам профилактики за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза. Однако остается актуальной проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов образовательных организаций.

«С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме "Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ"», — говорится в документе.

О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.