Общество

Россияне стали чаще покупать страховку от укусов клеща

Крупнейшие российские страховые компании зафиксировали рост покупок полисов от укусов клещей: за январь-сентябрь их количество выросло на 20-40% относительно показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости.

«Можем предположить, что на рост популярности страхования от клеща повлиял дефицит иммуноглобулина в прошлом сезоне, когда спасительную дозу иммуноглобулина могли свободно получить только застрахованные. Также повлияло увеличение спроса на внутренний туризм. В 2021 году активно страховались те категории граждан, кто гипотетически может встретиться с клещом - дачники, грибники, рыбаки, туристы», - рассказали эксперты новосибирского офиса одной из страховых компаний.

Большинство экспертов отмечают, что количество застрахованных, обратившихся в компанию после обнаружения или укусов клещей, в текущем году осталось примерно на уровне прошлого года.

«Наши эксперты не отмечают повышения количества случаев обращений в компанию, можно сказать, что клещи кусали "как обычно". Всего же было шесть тяжелых случаев, потребовавших интенсивного стационарного лечения (два по клещевому энцефалиту и четыре по клещевому боррелиозу (болезни Лайма)», - отметили в пресс-службе страховой компании.

Обращаемость за услугой застрахованных после укусов в 2021 году осталась на уровне последних двух лет - на уровне 2% от числа застрахованных по этому виду. По имеющимся на сегодняшний день данным, этот год прошел чуть спокойнее, чем предыдущие: обращений немного, госпитализаций нет, отсутствуют средние по тяжести случаи, добавили в компании.

«Что касается случаев, потребовавших стационарного лечения, то, к счастью, таких ситуаций немного. Так, в 2020 году был один случай со стационарным лечением у взрослого, а в 2021 – один случай у взрослого и один – у ребенка. Все остальные случаи были амбулаторные и не требовали госпитализации», - заметили страховщики.