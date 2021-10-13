Общество

В Пскове разыскивают более 500 уклонистов от срочной военной службы

Более 500 уклонистов от срочной военной службы находится в розыске в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ход осенней призывной кампании в Пскове обсудили сотрудники городской администрации, представители военного комиссариата города Пскова и УМВД России по городу Пскову. Совещание провел исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин предложил организовать совместные рейды по выявлению уклонистов по месту жительства или работы. Также планируется распространить практику поиска данных о призывниках через налоговые органы и страховые компании.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу ведения воинского учета работодателями. В администрации пояснили, что некоторые из них принимают на работу людей призывного возраста без учетных документов и не сообщают об этом в военкомат. Борис Елкин отметил, что такие организации необходимо привлекать к административной ответственности за нарушение ведения кадровой работы.

По итогам совещания его участники приняли решение проработать механизмы взаимодействия структур по отработке приводов и в поиске правонарушителей, а также усилить работу, чтобы исполнить план по призыву в полном объеме.