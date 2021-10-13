Общество

Псковичам объяснили, законен ли отказ продавать товар ребенку без маски

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области разъяснил, законен ли отказ продавать товар 7-летнему ребенку без маски. Ответ органа исполнительной власти опубликован в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Законен ли отказ продавать товар покупателю 7-летнего возраста без маски?» - поинтересовался пскович.

Представитель регионального комитета по экономическому развитию ответил, что при решении вопроса о необходимости ношения масок детьми в возрасте 6-11 лет важно учитывать все критерии, указанные в рекомендациях ВОЗ и ЮНИСЕФ, в том числе возможные последствия ношения маски для обучения и психосоциального развития ребенка, которые должны оцениваться совместно с преподавателями, родителями/лицами, осуществляющими уход за ребенком.

«Кроме того, дети, в силу своего возраста, психологических и физиологических особенностей, очевидно, не могут быть приравнены к взрослым, в том числе по обязательствам носить маски. Таким образом, учитывая отсутствие специальных требований, касающихся детей, полагаем возможным обслуживание ребенка семи лет в магазине без маски», - добавил представитель комитета.