Общество

Анна Кузыченко высказалась о возможных проверках школьников на курение

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко оценила правительственную инициативу проверки школьников на курение. Свою позицию она обозначила в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос проверки школьников на употребление никотина во время медосмотров. Делать это планируется с помощью специальных приборов - смокилайзеров.

«В любом случае, каждая инициатива должна пройти обсуждение и законодательное регламентирование и нуждается в согласии законного представителя - родителя ребенка. Мы с вами понимаем, что большинство школьников - несовершеннолетние, поэтому решение, в первую очередь, должен принимать родитель», - сказала Анна Кузыченко.

Начальник псковского управления образования отметила, что сегодня сложно предсказать реакцию родителей на ту или иную инициативу, которая массово внедряется в школах и детских садах.

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«Но я знаю одно: каждый родитель самостоятельно налаживает контакт со своим ребенком для того, чтобы знать, как и чем он живет. Поэтому те родители, которые не теряют нить родительского воспитания и взаимодействия с ребенком, они и так знают ситуацию относительно своего ребенка и употребления им сигарет», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Кроме того, сегодня стало известно, что школьников ожидает еще одна проверка. Так, правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым разработать методику новых социологических исследований и психолого-педагогических мероприятий. Они позволят выяснить причины агрессивного поведения учащихся. Соответствующие рекомендации поступили в Минобрнауки России.

Анна Кузыченко отметила, что подобные исследования в школах проводились и раньше.

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«Но я думаю, что сейчас смысл обновления социологических исследований заключается в изменении окружающего мира. Сегодня дети сталкиваются со слишком многими внешними угрозами, и они могут так или иначе провоцировать агрессию, которую мы видим. Поэтому каждая методика должна обновляться в соответствии с обстоятельствами внешнего мира», - заключила начальник управления образования.