Анна Кузыченко высказалась о возможных проверках школьников на курение

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко оценила правительственную инициативу проверки школьников на курение. Свою позицию она обозначила в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос проверки школьников на употребление никотина во время медосмотров. Делать это планируется с помощью специальных приборов - смокилайзеров.
Начальник псковского управления образования отметила, что сегодня сложно предсказать реакцию родителей на ту или иную инициативу, которая массово внедряется в школах и детских садах.
Кроме того, сегодня стало известно, что школьников ожидает еще одна проверка. Так, правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым разработать методику новых социологических исследований и психолого-педагогических мероприятий. Они позволят выяснить причины агрессивного поведения учащихся. Соответствующие рекомендации поступили в Минобрнауки России.
Анна Кузыченко отметила, что подобные исследования в школах проводились и раньше.
«Но я думаю, что сейчас смысл обновления социологических исследований заключается в изменении окружающего мира. Сегодня дети сталкиваются со слишком многими внешними угрозами, и они могут так или иначе провоцировать агрессию, которую мы видим. Поэтому каждая методика должна обновляться в соответствии с обстоятельствами внешнего мира», - заключила начальник управления образования.