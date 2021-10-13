Общество

Минздрав назвал причину роста числа новых случаев COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с поведением населения и медленной вакцинацией.

В первую очередь, рост заражения ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации, объяснил эпидемиологическую обстановку глава Минздрава, передает РИА Новости.

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В настоящее время в Псковской области двумя компонентами вакцины от коронавируса привились более 180 тысяч человек.

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Напомним, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан акцентировал внимание глав регионов Северо-Запада на необходимости задействовать все возможные мощности для увеличения объемов тестирования, а также повысить темпы вакцинации, так как от этого зависит эффективность борьбы с COVID-19.