Минздрав назвал причину роста числа новых случаев COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с поведением населения и медленной вакцинацией.
В первую очередь, рост заражения ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации, объяснил эпидемиологическую обстановку глава Минздрава, передает РИА Новости.
В настоящее время в Псковской области двумя компонентами вакцины от коронавируса привились более 180 тысяч человек.
Напомним, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан акцентировал внимание глав регионов Северо-Запада на необходимости задействовать все возможные мощности для увеличения объемов тестирования, а также повысить темпы вакцинации, так как от этого зависит эффективность борьбы с COVID-19.