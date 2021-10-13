Общество

Эксперт рассказал, как защитить свою психику в условиях пандемии

Коронавирус оказывает влияние на психическое здоровье людей, при этом пострадать могут не только переболевшие. Как защитить свою психику в условиях пандемии, рассказал псковский психолог Сергей Калинин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В психологии есть понятие "травматический рост" — то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но важно, как мы сами себя настраиваем, внутренний диалог с самим собой. Не нужно думать, что жизнь кончена, что все заболеют, расстраиваться из-за ограничений. Оптимизм вопреки всему — он, как ни странно, помогает», - отметил Сергей Калинин.

Психолог дал жителям Псковской области ряд рекомендаций, как переносить пандемию в более комфортной для психики обстановке:

- не терять социальные контакты,

- придумывать себе новые ощущения,

- реализовывать духовные потребности.

«В период ограничений мы теряем социальные контакты, поэтому нужно прикладывать больше усилий, чтобы их сохранить. Тут телефон в помощь — пусть чокаться придется с экраном, ничего. Главное — чаще общаться с семьей и друзьями, заводить новые знакомства. Это помогает пережить такие тяжелые моменты для психики», - посоветовал эксперт.

По словам Сергея Калинина, мозгу человека всегда нужны новые впечатления и образы, которые ограничиваются в условиях удаленной работы и самоизоляции. «Становится меньше поток ощущений, впечатлений для мозга, поэтому нужно подумать, как здоровым образом их восполнить. Не надо объедаться фастфудом, но можно заказать себе необычные блюда, можно найти рецепт в интернете — экспериментируйте. На YouTube можно найти различные ролики — курс по йоге или что-то еще. Новые ощущения мы можем придумать себе сами», - сказал психолог.

Он также напомнил, что спектр потребностей человека начинается от самых базовых (еда, сон и так далее) и доходит до духовных. «Возможно, это то время, когда пора вспомнить про высшие потребности. Осень — это время безумных поэтов, так что рисуйте, сочиняйте стихи, смотрите артхаус, комедии, сериалы, программы, это тоже помогает», - заключил Сергей Калинин.