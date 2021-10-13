Эксперт рассказал, как защитить свою психику в условиях пандемии

Коронавирус оказывает влияние на психическое здоровье людей, при этом пострадать могут не только переболевшие. Как защитить свою психику в условиях пандемии, рассказал псковский психолог Сергей Калинин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Психолог дал жителям Псковской области ряд рекомендаций, как переносить пандемию в более комфортной для психики обстановке:
- не терять социальные контакты,
- придумывать себе новые ощущения,
- реализовывать духовные потребности.
«В период ограничений мы теряем социальные контакты, поэтому нужно прикладывать больше усилий, чтобы их сохранить. Тут телефон в помощь — пусть чокаться придется с экраном, ничего. Главное — чаще общаться с семьей и друзьями, заводить новые знакомства. Это помогает пережить такие тяжелые моменты для психики», - посоветовал эксперт.
По словам Сергея Калинина, мозгу человека всегда нужны новые впечатления и образы, которые ограничиваются в условиях удаленной работы и самоизоляции. «Становится меньше поток ощущений, впечатлений для мозга, поэтому нужно подумать, как здоровым образом их восполнить. Не надо объедаться фастфудом, но можно заказать себе необычные блюда, можно найти рецепт в интернете — экспериментируйте. На YouTube можно найти различные ролики — курс по йоге или что-то еще. Новые ощущения мы можем придумать себе сами», - сказал психолог.
Он также напомнил, что спектр потребностей человека начинается от самых базовых (еда, сон и так далее) и доходит до духовных. «Возможно, это то время, когда пора вспомнить про высшие потребности. Осень — это время безумных поэтов, так что рисуйте, сочиняйте стихи, смотрите артхаус, комедии, сериалы, программы, это тоже помогает», - заключил Сергей Калинин.