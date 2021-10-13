Общество

Борис Елкин призвал развивать электротранспорт в Пскове

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин призвал развивать электротранспорт в Пскове во время прямого эфира в Instagram.

«Установка электрозарядок и использование электроавтомобилей - интересное направление развития, за ним отчасти наше будущее», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что администрация Пскова обсуждает этот вопрос с представителями городского бизнеса и пытается «сдвинуть его с мертвой точки», чтобы псковичи могли пользоваться этой инфраструктурой. «Мы ведь позиционируем себя как экологичный регион. Поэтому нам нужно развивать экологичный и экономичный электротранспорт!» - подчеркнул исполняющий полномочия сити-менеджера.

Также он уделил внимание теме освещения улиц. «Буквально только что проводили совещание по замене светильников в Пскове. У нас есть дополнительные объекты по освещению как улиц, так и пешеходных переходов. К сожалению, есть некоторые проблемы с поставками светильников из-за границы, поэтому не все удается оперативно подключать. Во время совещания сегодня мы обсуждали варианты, которые позволят нам приобретать другие светильники, не уступающие по функционалу», - сказал Борис Елкин.

Отвечая на вопросы горожан о состоянии тротуаров на улице Коммунальной, исполняющий полномочия главы администрации рассказал, что ремонт пришлось задержать из-за того, что деньги на него поступили достаточно поздно. «Город и регион не виноваты в этом. Сейчас подрядчик старается сделать работу максимально быстро, однако, к сожалению, сейчас есть помехи для граждан и пешеходов», - заключил он.