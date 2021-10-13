Общество

«Доходит до суицидальных идей»: психолог назвал последствия COVID-19 для здоровья

В масштабах России мало изучен вопрос того, как коронавирус влияет на психику. Больше всего исследований на эту тему провели в Китае, на основе которых там ввели термин «ковидный стресс», сейчас он уже зафиксирован Всемирной организацией здравоохранения как научное понятие. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал псковский психолог Сергей Калинин.

«Ковидный стресс испытывают не только переболевшие, но и те, кто сталкивается с ковидными ограничениями. Когда стали изучать этот вопрос на больших популяциях людей, а в Китае в таких исследованиях участвуют сотни тысяч человек, выяснилось, что порядка 30% из них испытывают ковидный стресс в достаточно тяжелой форме», - рассказал Сергей Калинин.

По его словам, есть три наиболее явных диагноза:

Депрессия. Специалист отметил, что она отличается от клинической. Он описал ковидную депрессию как состояние, когда у человека постоянно наблюдается сниженный фон настроения, пессимизм и пассивность. «Хочется залечь в норку и ничего не делать, а просто переждать, когда это все закончится», - пояснил он. Расстройство тревожного спектра. Это состояние, как рассказал психолог, проявляется в сильных переживаниях за жизнь и здоровье себя, своих близких, за благополучие в будущем. «Люди понимают, что есть риск утратить работу, не поехать в отпуск — они чувствуют это на себе и опасаются», - сказал Сергей Калинин. Расстройство сна. Это последствие, отметил психолог, вторично по отношению к тревоге и депрессии. Но при этом оно может появляться и изолированно от двух предыдущих диагнозов.

«Американские ученые обследовали 62 тысячи человек, которые переболели коронавирусом в средней и тяжелой форме. Они сделали вывод о том, что нарушения в психике могут проявиться в течение трех месяцев после полного выздоровления. При этом около 20% обследованных испытывали психические нарушения в достаточно тяжелой форме, вплоть до суицидальных идей. Кроме того, не секрет, что есть тяжелейшие последствия болезни для сердечно-сосудистой системы, многократно возрастает риск инфарктов, инсультов. То есть степень инвалидизации достаточно высокая, а для людей это большая психотравма», - заключил специалист.