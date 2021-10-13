Общество

Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам против COVID-19

Вопрос о готовности Кремля к решительным действиям в борьбе с распространением COVID-19 прозвучал на фоне рекордов по числу заражений и смертей в сутки. Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусом в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.

На вопрос о том, есть ли условная черта, после которой Кремль готов пойти на решительные меры, Песков ответил, что дело не в черте. «Ну, смотрите, речь не в черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений», — сказал представитель Кремля.

До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться, пояснил пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, нужно продолжать разъяснять людям необходимость прививки. «Это действительно безответственно не делать прививку, это убивает», — заключил он.

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