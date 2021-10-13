Общество

Псковский губернатор назвал абсолютно правильным решение ввести дистанционку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 14 октября, в торжественной обстановке провел встречу с учителями региона, которые в текущем году удостоены почетного звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона напомнил о сложной эпидемиологической ситуации в регионе. «Нам пришлось принять целый ряд сложных решений, ограничений, в том числе объявить неделю дистанционного образования. Как показывает практика, решение было абсолютно правильное. Благодаря вашему пониманию, вашей работе, действию ограничений заболеваемость среди школьников значительно снизилась. Это очень важный результат», — заметил Михаил Ведерников и поблагодарил представителей педагогического сообщества региона за труд, терпение, самоотверженность и вклад в развитие системы образования.

Губернатор во время своего выступления также подчеркнул, что труд педагога всегда был одним из самых тяжелых. При этом во время борьбы с пандемией COVID-19 нагрузка возросла еще сильнее. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что областные власти будут делать все возможное, чтобы поддерживать сотрудников сферы образования региона. Ряд мер поддержки уже реализуется. В частности, проводится конкурс молодых педагогов «Профессиональный старт», по итогам которого 10 победителей получили премию в 100 тысяч рублей. Также ранее были определены лауреаты премии «Лучший педагогический работник Псковской области».

«Реализуется программа "Земский учитель“. Мы договорились с правительством РФ, что из года в год количество участников программы будет увеличиваться», — заметил глава региона.

В рамках церемонии нагрудный знак к региональному почетному званию «Заслуженный педагогический работник» Михаил Ведерников вручил семи педагогам, которые представляют учебные учреждения Пскова, Великих Лук, Псковского, Красногородского, Палкинского районов.

Мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Михаил Егоров в ответном слове поблагодарил губернатора за внимание к развитию среднего профессионального образования. «В последние годы, в том числе благодаря федеральной поддержке, все развивается. По нацпроекту "Образование" наш колледж оснастил современным оборудованием производственные мастерские. Здесь наши студенты готовятся к конкурсам World skills, "Абилимпикс", мы ведем профориентацию школьников. Наши ученики востребованы на рынке труда», — подчеркнул Михаил Егоров.

Учитель биологии средней общеобразовательной школы №13 Великих Лук Татьяна Бовдуй в свою очередь поблагодарила главу региона за ряд принятых решений, которые, по ее словам, нацелены на повышение имиджа профессии, а также поддержку сферы образования.

«Поддержка, почетное региональное звание показывают, что наш труд значим, оцениваем. Самое главное, чтобы авторитет любого учителя и любого работника сферы образования только возрастал», — отметила Татьяна Бовдуй.