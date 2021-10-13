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Пскович показал суточное движение звездного неба в трехминутном ролике

Суточное движение звездного неба, а также перемещение трубы телескопа во время астрофотосъемки в деревне Черняковицы Псковского района снял астроном-любитель Петр Митрофанов. Таймлапс (замедленную съемку - ред.) он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Видео было снято в начале октября.

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А другой астроном-любитель Максим Евдокимов в социальных сетях разместил фотографии полярного сияния в кинодеревне Лосковское Новоржевского района.

Фото здесь и далее: Максим Евдокимов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

«Два года собирался в эту кинодеревню, доехали, но что-то пошло не так. Облачность, которой быть не должно, внесла свои коррективы. Повезло поймать немного полярного сияния в ночь с 10 на 11 октября», - написал Максим Евдокимов под своими фотографиями.