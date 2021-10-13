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Уроженец Печор Виктор Лиина назначен командующим Балтийским флотом

Уроженец города Печоры, вице-адмирал Виктор Лиина назначен командующим Балтийским флотом ВМФ РФ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил создатель и руководитель Псковского музея армии и флота Павел Дроздов.

«Очень хорошая новость! Морская слава псковичей продолжается! Командующим дважды краснознаменным Балтийским флотом назначен вице-адмирал Лиина Виктор Николаевич, наш земляк из Печор. Друзья, вчера от вашего имени и от себя лично в телефонном разговоре поздравил его с этим высоким назначением и пожелал успехов в боевой и политической подготовке», - написал Павел Дроздов.

Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1985 году окончил Печорскую гимназию. Проходил службу на подводных лодках Северного флота, где прошел об должности инженера до командира. Окончил высшее военно-морское училище подводного плавания в Санкт-Петербурге, обучение в Военно-морской академии и академию генштаба Вооруженных сил РФ.

Виктор Лиина награжден орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги», ведомственными медалями.